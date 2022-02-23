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Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"
РФ признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях". А это области целиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 22 февраля, после подписания законов о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", сообщает LIGA.
"Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и "Конституцию". А в "Конституции" прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал он.
Президент РФ отметил при этом, что более точные границы должны быть очерчены в ходе переговоров представителей "ЛДНР" с Украиной.
"Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих "республик", - сказал Путин.
Он признал при этом, что, "к сожалению, на данный момент времени это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, и больше того, имеют тенденцию к обострению".
Кроме того, президент страны-агрессора заявил, что военных конфликтов с Россией можно избежать, если Украина и ее западные партнеры выполнят ряд действий.
Во-первых, по его словам, все должны признать оккупированный Крым российским. Во-вторых, Украина должна добровольно отказаться от членства в НАТО. В третьих, "решить проблему Донбасса путем переговоров и реализации минских соглашений", но это, по словам Путина, "уже утратило актуальность".
"И наконец, самое главное, четвертое. Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт — известная степень демилитаризации сегодняшней Украины", – сказал Путин.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, ультиматум
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