Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой"

24.02.2022 14:00

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита". Об этом говорится в обращении Путина к россиянам.

"Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. ... Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем то, что происходит сегодня", - заявил Путин.

Президент РФ заявил, что причина этих действий якобы "расширение НАТО" и "продвижение инфраструктуры Альянса к границам России".