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Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"

27.02.2022 17:00
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Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он дал этот приказ на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Таким образом российский лидер отреагировал на экономические санкции западных стран и на "агрессивные высказывания" лидеров стран НАТО в отношении РФ.
"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал он.
Как указано на сайте Минобороны РФ, "стратегические силы сдерживания - это основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного.



Теги: Путин, ядерное оружие, приказ
 
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