Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

28.02.2022 11:00

Украинская делегация в понедельник, 28 февраля, прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает Офис президента.

В состав делегации вошли председатель фракции Слуга Народа Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Делегация РФ находится в Беларуси с 27 февраля. Переговоры должны были начаться в воскресенье, но их перенесли, поскольку украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через Польшу.