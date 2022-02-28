Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов

28.02.2022 09:00

На сайте openPetition создана петиция, в которой украинцы просят страны НАТО помочь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в партии Слуга народа в воскресенье, 27 февраля.

Так, в петиции призывают НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной; ввести в Украину миротворческие войска; оказать военную помощь; а также оказать Киеву другие меры поддержки, сравнимые с поддержкой Израиля странами Альянса.

На утро 28 февраля петицию подписали более 620 тысяч человек из 1 миллиона запланированных.