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Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов

28.02.2022 09:00
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Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов

На сайте openPetition создана петиция, в которой украинцы просят страны НАТО помочь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в партии Слуга народа в воскресенье, 27 февраля.
Так, в петиции призывают НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной; ввести в Украину миротворческие войска; оказать военную помощь; а также оказать Киеву другие меры поддержки, сравнимые с поддержкой Израиля странами Альянса.
На утро 28 февраля петицию подписали более 620 тысяч человек из 1 миллиона запланированных.



Теги: Украина, помощь, НАТО, петиция
 
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