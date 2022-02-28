В Беларуси огласили результаты референдума

28.02.2022 12:00

Референдум о внесении изменений в Конституцию Беларуси поддержали 82,86% пришедших на участки. Явка составила 78,61%, сообщила Центральная избирательная комиссия страны в Telegram.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 5 359 471 гражданин или 78,63 %, т.е. более половины от внесенных в списки. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся.

За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 граждан, что составило 82,86% или 65,16% от внесенных в списки для голосования.

Против высказались 686 165 участников референдума, что составило 12,80% или 10,07% от внесенных в списки.

Как пишет Еврорадио, белорусы за рубежом были лишены возможности проголосовать, так как власти отказались организовывать участки за границей. Кроме того, вопреки требованиям Избирательного кодекса РБ, не были опубликованы списки членов избирательных комиссий.

Поправки к Конституции обеспечат Александру Лукашенко возможность и впредь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Они также гарантируют ему пожизненный иммунитет от преследования в случае ухода от власти.

Кроме того, одобренные в Беларуси поправки к Конституции позволяют стране отказаться от безъядерного статуса и размещать на своей территории российские войска на постоянной основе.