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Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины
01.03.2022 18:00
По данным российских СМИ, второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта.
Участники переговоров начнут прибывать на место встречи сегодня вечером.
Теги: Украина, Россия, война, переговоры
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