Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины

01.03.2022 18:00

По данным российских СМИ, второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта.

Участники переговоров начнут прибывать на место встречи сегодня вечером.