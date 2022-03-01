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Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины

01.03.2022 18:00
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Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины

По данным российских СМИ, второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта.
Участники переговоров начнут прибывать на место встречи сегодня вечером.



Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
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