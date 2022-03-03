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Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией

03.03.2022 08:00
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Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией

Второй тур переговоров делегаций Украины и России, которая напала на нашу страну, состоятся сегодня, но не в Беловежской пуще, сообщил член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.
"Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - сказал он.



Теги: Украина, Россия, переговоры
 
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