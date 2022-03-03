Начался второй раунд переговоров Украины и России

03.03.2022 17:00

На границе Украины и Беларуси начался второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – написал он.

По словам Подоляка, ключевыми вопросами сегодня в повестке дня: