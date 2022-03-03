В РФ назвали время начала второго раунда российско-украинских переговоров

03.03.2022 13:00

Российско-украинские переговоры ожидаются в 14.00 в Брестской области. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишут РосСМИ.

Блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей, отметил он.