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Украина — Россия: итоги второго раунда переговоров

04.03.2022 08:00
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Украина — Россия: итоги второго раунда переговоров

В Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией, главной темой которых стал гуманитарный аспект. По словам советника главы офиса Президента Зеленского Михаила Подоляка, украинская делегация не получила желаемых результатов.
Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. С условием, что в этих районах на время эвакуации будет действовать режим прекращения огня.
Делегации также обсудили вопрос будущего политического урегулирования конфликта, но подробностей не раскрыли.



Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
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