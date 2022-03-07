В ОП назвали время начала третьего раунда переговоров с РФ

07.03.2022 15:00

Третий раунд переговоров Украины с Россией начнется в 16.00. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - говорится в сообщении.