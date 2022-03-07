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В ОП назвали время начала третьего раунда переговоров с РФ
07.03.2022 15:00
Третий раунд переговоров Украины с Россией начнется в 16.00. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Россия, война, переговоры
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