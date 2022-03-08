Последние новости раздела
- МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов15:00
- Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым13:00
- Кулеба и Лавров прибыли в Турцию для переговоров08:00
- В России запретили продажу наличной валюты11:00
- РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам12:00
- В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ08:00
- В Турции анонсировали встречу Кулебы и Лаврова17:00
- В ОП назвали время начала третьего раунда переговоров с РФ15:00
- Россия объявила режим тишины для гумкоридоров09:00
- Украина — Россия: итоги второго раунда переговоров08:00
РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам
08.03.2022 12:00
Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович обратился к украинцам и лично к главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".
"С болью воспринимаю все, что происходит сейчас на моей Родине и глубоко сочувствую тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы", — заявил Янукович.
Президенту Зеленскому он "по-отечески" посоветовал "любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".
"Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", — заключил беглый экс-президент.
Теги: Россия, обращение, Янукович, Зеленский
Читайте также:
- После заявления Яценюка о моратории по долгу Януковича в России обвалились акции Сбербанка
- В России спасителя Януковича и одного из захватчиков Крыма сделали губернатором
- Турчинов обратился к нации и заявил о провокациях России (ВИДЕО)
- Януковича хотят вывезти из России: названа новая страна и причина переезда
- Задержание Януковича: Россия вынесла свой вердикт
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта08:30
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов15:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов15:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов