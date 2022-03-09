В России запретили продажу наличной валюты

09.03.2022 11:00

В ночь на среду Центробанк России объявил о запрете продажи банками наличной валюты и ограничении ее выдачи с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Об этом сообщается на сайте регулятора 9 марта.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

"Если счет был открыт в другой валюте – все равно банк отдаст вам доллары США", – отмечается в разъяснениях Центробанка.