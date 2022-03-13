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Подоляк рассказал о "видеораунде" переговоров с РФ
13.03.2022 08:00
Украина и Россия в субботу, 12 марта, продолжили переговоры по завершению войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Стороны общались в видеоформате. Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп.
Теги: Украина, Россия, переговоры
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