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Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах

14.03.2022 16:30
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Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах

Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, пауза - до завтрашнего дня.
Он пояснил, что она нужна "для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются..."



Теги: Украина, Россия, переговоры, перерыв
 
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