Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах

14.03.2022 16:30

Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, пауза - до завтрашнего дня.

Он пояснил, что она нужна "для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются..."