Украина и РФ возобновили переговоры после паузы

15.03.2022 14:00

Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП.

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