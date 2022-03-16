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Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ
16.03.2022 09:00
Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду, 16 марта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть", - написал он.
Также, по словам Подоляка, во время перерыва будет продолжаться работа в подгруппах.
Теги: Украина, Россия, война, переговоры
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