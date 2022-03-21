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Математик из Донецка совершил самоубийство в России
Математик из Донецка Константин Ольмезов, проживавший в России, совершил самоубийство. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Захватов в Telegram-канале Avocado Jazz.
Ольмезов покинул Донецк из-за войны на Донбассе, переехал в РФ и поступил в аспирантуру МФТИ (Московский физико-технический институт), писал диссертацию.
После 24 февраля Ольмезов попытался покинуть Россию, но не смог, потому что его задержала ФСБ. Он получил админпротокол и был задержан на 15 суток.
После освобождения он получил приглашение в один из университетов Австрии, чтобы продолжить обучение там. Чтобы покинуть страну, Ольмезов купил билет в Турцию, однако так и не воспользовался им.
"Мне больно от каждого снаряда, падающего на улицы Киева. Читая сводки, я представляю себе виды этих улиц, районов. С первого дня до нынешнего я был всей душой с вами, хотя понятно, что никого этим не спас... Я абсолютный атеист. Я не верю в ад, я ухожу вникуда. Но это никуда мне милее чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает – хоть вскидывая руки в хоровом помешательстве, хоть "эвакуируясь" подальше от линии фронта. Я не хочу быть ни с теми, ни с теми", - написал он в своем последнем посте в Telegram.
Теги: Россия, Донецк, война, математика, самоубийство
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