Завершился очередной раунд видеопереговоров Украины и РФ

21.03.2022 14:00

Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия кореспонденту УП.

"Встреча (в онлайне – УП) была уже. С 10.30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - отметил он.

Дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил.