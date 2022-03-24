Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО)

24.03.2022 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на экстренном саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии, сообщает Радио Свобода.

По словам Зеленского, за месяц сопротивления российскому вторжению Украина показала свою силу и то, что она может защищать общие для союзников по НАТО ценности , несмотря на большие жертвы. При этом он пожаловался на то, что в глазах Запада Украина до сих пор "в серой зоне", между Западом и Россией. Зеленский призвал страны НАТО сделать ясный выбор и оказать Украине помощь - в качестве примера он привёл возможность поставить стране 1 процент имеющихся у НАТО самолётов и танков. Он также повторил призыв ввести над Украиной бесполётную зону (то есть начать сбивать российские ракеты и самолёты).