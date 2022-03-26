Франция, Турция и Греция предложили помощь в эвакувации жителей Мариуполя

26.03.2022 11:00

Франция вместе с Турцией и Грецией планирует провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя.

"Были конкретные обсуждения с мэром Мариуполя. Мы делаем это прозрачно с президентом Зеленским и украинскими властями. А потом будем вести переговоры с российской стороной. Мы готовимся сделать это в ближайшие дни. У меня будет новое обсуждение с Путиным в течение 48 часов, чтобы уточнить детали" – добавил президент Франции.

Президент подчеркнул, что нацелен на организацию эвакуации всех желающих покинуть Мариуполь.

"Мы организуем все в лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 000 человек еще 150 000 жителей живут в катастрофических условиях", – сказал Макрон.