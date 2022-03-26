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Франция, Турция и Греция предложили помощь в эвакувации жителей Мариуполя
Франция вместе с Турцией и Грецией планирует провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя.
"Были конкретные обсуждения с мэром Мариуполя. Мы делаем это прозрачно с президентом Зеленским и украинскими властями. А потом будем вести переговоры с российской стороной. Мы готовимся сделать это в ближайшие дни. У меня будет новое обсуждение с Путиным в течение 48 часов, чтобы уточнить детали" – добавил президент Франции.
Президент подчеркнул, что нацелен на организацию эвакуации всех желающих покинуть Мариуполь.
"Мы организуем все в лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 000 человек еще 150 000 жителей живут в катастрофических условиях", – сказал Макрон.
Теги: Франция, Греция, Турция, Мариуполь, эвакуация
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