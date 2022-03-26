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Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу
26.03.2022 10:00
Министр обороны России Сергей Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта. Об этом информировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в пятницу, 25 марта.
"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта", - говорится в сообщении.
По информации советника, инфаркт у Шойгу случился после выговора со стороны российского президента Владимира Путина за полный провал вторжения в Украину.
Как указано, сейчас глава российского оборонного ведомства проходит реабилитацию в Москве, в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.
Теги: инфаркт, исчезновение, Сергей Шойгу, Антон Геращенко
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