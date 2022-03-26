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Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с американской делегацией во главе с президентом Джо Байденом. В частности он затронул вопрос санкций против России. Тезисно можно выделить четыре пункта.
1. Недавно США ввели новый пакет санкций, однако уже идет работа над следующими. На встрече был поднят вопрос о закрытии американских и европейских портов для российских кораблей и грузов.
2. Необходимо ввести санкции не только против российских олигархов и окружения Путина, но и против всех российских политиков, потому что они – часть его агрессивной машины.
3. Стороны обсудили, каким образом можно "немного взбодрить" отдельные европейские страны, которые пытаются под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции.
4. Украина и США очень четко договорились, как и с какими странами нужно работать, для того, чтобы они не помогали с обходом санкций. Так как очень важно не просто вводить санкции, но и отрезать России пути для их обхода.
"Я могу с уверенностью сейчас сказать, что Россия попала в санкционное окружение, можно сказать, в санкционный котел. И этот котел в ближайшие дни, недели, месяцы будет только сжиматься. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим в войне, и пока Россия не заплатит за все свои злодеяния в Украине", – заявил Дмитрий Кулеба.
Теги: Варшава, итоги, Джо Байден, встреча, Резников, Кулеба
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