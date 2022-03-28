Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров

28.03.2022 08:00

Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Сегодня (27 марта) на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", - отметил Арахамия.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом проведения переговоров будет Стамбул.