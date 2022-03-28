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Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров

28.03.2022 08:00
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Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров

Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Сегодня (27 марта) на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", - отметил Арахамия.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом проведения переговоров будет Стамбул.



Теги: Украина, Россия, Турция, переговоры
 
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