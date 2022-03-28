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МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев
Украинцам, которых принудительно вывезли в Россию с временно оккупированных территорий и заблокированных городов Украины, следует сообщить свои данные. Об этом заявляют в украинском МИД.
"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - говорится в сообщении.
Так, украинцам рекомендуют обращаться в посольства Украины в Эстонии, Латвии, Беларуси, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Финляндии, Китая, Армении, Литвы, Польши, Турции.
"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения возвращения в Украину", - подчеркнули в МИД.
Обращаться следует:
Посольство Украины в Эстонской Республике
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Латвийской Республике
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Республике Беларусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Грузии
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Азербайджанской Республике
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Республике Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Республике Финляндия
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Китайской Народной Республике
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Республике Армения
тел.: +374 1025 6541 +374 7710 0273
электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Литовской Республике
тел.: 370 5233 0782 +370 6555 0194
электронная почта: [email protected], [email protected]
Посольство Украины в Республике Польша
тел.: +48 698 608 837
электронная почта: [email protected]
Консульство Украины в Гданьске
тел.: +48 5834 606 90 +48 6076 543 33
электронная почта: [email protected]
Посольство Украины в Турецкой Республике
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
электронная почта: [email protected], [email protected]
Теги: Россия, МИД, контакты, депортация
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