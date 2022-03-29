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Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле

29.03.2022 11:00
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Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле

Переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Таип Эрдоган и призвал к перемирию, сообщает УП.
"Турция чувствует ответственность за мир в нашем регионе, верим, что мир будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы, каждый погибший, разрушенное здание отрывает часть от нашего будущего.
Восстановление мира будет полезно для обеих сторон и для всех", - сказал он.



Теги: Украина, Россия, Стамбул, переговоры, Эрдоган
 
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