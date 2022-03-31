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Переговоры с Россией возобновятся 1 апреля - Арахамия

31.03.2022 09:00
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Переговоры с Россией возобновятся 1 апреля - Арахамия

Переговоры Украины с российской делегацией в онлайн формате возобновятся в пятницу, 1 апреля. Об этом сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия в Telegram.
Он отметил, что на переговорах в Турции украинская делегация объявила, что сейчас есть потребность во встрече лидеров Украины и России.
По словам Арахамии, российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора.
"За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время, мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", – написал Арахамия.



Теги: Украина, Россия, переговоры
 
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