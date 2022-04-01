Делегации Украины и РФ возобновили переговоры в режиме онлайн

01.04.2022 15:00

Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Да. Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", – сообщил Подоляк.