Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя

02.04.2022 17:00

Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ.

"Мы можем предоставить суда, в первую очередь, для эвакуации мирного населения и раненых, турецких и других граждан из Мариуполя. В этом контексте наша координация с властью Российской Федерации и Украины продолжается", – сказал министр.

Он также отметил необходимость немедленного прекращения огня и безопасного функционирования коридоров для эвакуации.

"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в вопросах эвакуации", – сказал Акар.