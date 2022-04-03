Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие

03.04.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает DW.
"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы", - заявил он.
По его словам, пока такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться".



Теги: США, Польша, ядерное оружие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх