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Словакия передала Украине ЗРК C-300
08.04.2022 17:00
Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил изданию TV Noviny премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.
"Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, поддерживающая мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее ни в чем не повинным гражданам. Мы верим, что эта система поможет спасти как можно больше украинцев от дальнейшей агрессии путинского режима… Заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", - заявил он.
Теги: Украина, Словакия, помощь, С-300
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