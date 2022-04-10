Германия усиливает поддержку украинских беженцев

10.04.2022 15:00

Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране, сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 млрд евро на расходы по содержанию переселенцев из Украины в рамках программы социального обеспечения Hartz VI.

Теперь все украинцы, спасающиеся от войны в Германии, получат такой же уровень государственной поддержки, как и другие немцы в рамках этой программы.

С 1 июня переселенцы из Украины смогут получать базовые социальные выплаты. В среднем сумма таких выплат достигает 400 евро в месяц (12 817 грн).

Кроме того, будет более легкий доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.

Шольц объяснил, что законное признание украинцев как искателей убежища теперь позволит переселенцам получить доступ к значительно большему количеству ресурсов и быстрее адаптироваться в новой стране.