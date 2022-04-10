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Германия усиливает поддержку украинских беженцев

10.04.2022 15:00
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Германия усиливает поддержку украинских беженцев

Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране, сообщает Deutsche Welle.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 млрд евро на расходы по содержанию переселенцев из Украины в рамках программы социального обеспечения Hartz VI.
Теперь все украинцы, спасающиеся от войны в Германии, получат такой же уровень государственной поддержки, как и другие немцы в рамках этой программы.
С 1 июня переселенцы из Украины смогут получать базовые социальные выплаты. В среднем сумма таких выплат достигает 400 евро в месяц (12 817 грн).
Кроме того, будет более легкий доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.
Шольц объяснил, что законное признание украинцев как искателей убежища теперь позволит переселенцам получить доступ к значительно большему количеству ресурсов и быстрее адаптироваться в новой стране.



Теги: Украина, Германия, социальная программа, беженцы
 
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