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Канцлер Австрии Нехаммер отправился к Путину "мирить" РФ и Украину
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня, 11 апреля, проведут переговоры в загородной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, беседа будет идти полностью в закрытом режиме, открытой части не будет. Фотооператоров и заявлений для прессы не предусмотрено, не покажут и протокольную часть.
"Разговор будет идти по ситуации вокруг Украины", - обозначил тему Песков. На вопрос, почему выбран такой формат, он пояснил, что это была инициатива австрийской стороны.
"Главная тема - обсуждение ситуации вокруг Украины, но и газовые дела тоже нельзя исключать, потому что это актуальная тема для австрийской стороны", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Это будет первый визит лидера страны ЕС в Россию с момента вторжения войск РФ в Украину. Ранее канцлер Австрии провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Теги: Россия, визит, Австрия, канцлер
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