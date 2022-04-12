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Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что 11 апреля провел "прямые, открытые и жесткие" переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно широкомасштабного вторжения России в Украину, передает BBC.
"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", - сказал канцлер журналистам.
По его словам, он поднял вопрос о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Он сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди: "ЕС как никогда сплочен в этом вопросе".
"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - заключил Нехаммер. Он собирается проинформировать своих европейских партнеров о прошедших переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.
Теги: Путин, Австрия, переговоры, канцлер
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