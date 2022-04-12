Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

12.04.2022 11:00

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что 11 апреля провел "прямые, открытые и жесткие" переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно широкомасштабного вторжения России в Украину, передает BBC.

"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", - сказал канцлер журналистам.

По его словам, он поднял вопрос о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Он сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди: "ЕС как никогда сплочен в этом вопросе".

"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - заключил Нехаммер. Он собирается проинформировать своих европейских партнеров о прошедших переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.