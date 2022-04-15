В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"

15.04.2022 09:00

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. Об этом вечером в четверг, 14 апреля, сообщили провластные росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - цитируют медиа оборонное ведомство.

Как указано, "экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота".

В России называют причиной инцидента самовозгорание.