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В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"

15.04.2022 09:00
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В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. Об этом вечером в четверг, 14 апреля, сообщили провластные росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - цитируют медиа оборонное ведомство.
Как указано, "экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота".
В России называют причиной инцидента самовозгорание.



Теги: Россия, Москва, Черноморский флот, крейсер, затопление
 
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