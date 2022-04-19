Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В РФ заявили о "следующей фазе спецоперации" в Украине

19.04.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ заявили о "следующей фазе спецоперации" в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, 19 апреля, о начале в Украине "следующей фазы спецоперации", целью которой является "полное освобождение территорий ДНР и ЛНР". Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.
При этом российский министр опять придумал новую причину вторжения РФ в Украину.
"Причина российской "специальной операции" в Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны", - заявил он.
Также Лавров заверил, что Москва "не собирается менять режим в Украине. Украинцы сами должны решить как жить дальше".



Теги: Украина, Россия, фаза, Лавров, спецоперация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх