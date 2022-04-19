В РФ заявили о "следующей фазе спецоперации" в Украине

19.04.2022 15:00

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, 19 апреля, о начале в Украине "следующей фазы спецоперации", целью которой является "полное освобождение территорий ДНР и ЛНР". Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

При этом российский министр опять придумал новую причину вторжения РФ в Украину.

"Причина российской "специальной операции" в Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны", - заявил он.

Также Лавров заверил, что Москва "не собирается менять режим в Украине. Украинцы сами должны решить как жить дальше".