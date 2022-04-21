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Генсек ООН выразил намерение встретиться с Зеленским и Путиным

21.04.2022 10:00
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Генсек ООН выразил намерение встретиться с Зеленским и Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина принять его в Киеве и Москве. Об этом сообщается на сайте ООН в среду, 20 апреля.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, письма были переданы представительствам стран ООН в Нью-Йорке во вторник.
"Генеральный секретарь сказал, что в настоящее время большой опасности и последствий он хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", – сказал Дюжаррик.



Теги: Путин, ООН, глава, Зеленский
 
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