Генсек ООН договорился о встрече с Путиным

23.04.2022 09:00

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Москву 26 апреля, где его примет президент РФ Путин. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"26 апреля Генеральный секретарь ООН посетит Москву, Российская Федерация. У него будет рабочая встреча и ланч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Генерального секретаря примет президент России Владимир Путин", – говорится в официальном заявлении.

После поездки в РФ глава ООН планирует посетить Киев.