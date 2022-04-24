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Во Франции начался второй тур президентских выборов

24.04.2022 13:00
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Во Франции начался второй тур президентских выборов

Во Франции стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет "Европейская правда".
Избирательные участки на материковой части страны открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.
На заморских территориях голосование началось еще раньше, с 23 апреля.
В ходе первого тура Макрон опередил Ле Пен почти на четыре процента, набрав чуть более 27 процентов голосов.



Теги: Франция, голосование, президентские выборы
 
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