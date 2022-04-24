Во Франции начался второй тур президентских выборов

24.04.2022 13:00

Во Франции стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет "Европейская правда".

Избирательные участки на материковой части страны открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.

На заморских территориях голосование началось еще раньше, с 23 апреля.

В ходе первого тура Макрон опередил Ле Пен почти на четыре процента, набрав чуть более 27 процентов голосов.