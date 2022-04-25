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В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске

25.04.2022 10:00
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В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске

В российском Брянске начался пожар на нефтебазе. Позднее стало известно о еще одном – на территории воинской части. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и очевидцы, передает LIGA.
ГУ МЧС по Брянской области сначала разместило информацию о пожаре на нефтебазе, но потом сообщение удалили.
В нем говорилось: "В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".
По словам местных жителей, перед пожарами были слышны "хлопки" в нескольких районах Брянска.



Теги: Россия, Брянск, пожар
 
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