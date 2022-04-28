В ООН создали команду для эвакуации жителей Мариуполя

28.04.2022 09:00

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает Корреспондент.net.

Он уточнил, что представители организации обсудили подготовку эвакуации с властями Украины и России.

"Управление все еще занимается ее подготовкой. Стороны пока не обеспечили условия для начала безопасной эвакуации и контакты с Москвой и Киевом по этому вопросу все еще продолжаются", - сказал он.

Хак подчеркнул, что ООН привлекает к работе над операцией по эвакуации из Мариуполя самых опытных сотрудников Управления по координации гуманитарных вопросов.