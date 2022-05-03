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Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой

03.05.2022 10:00
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Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит во вторник, 3 мая, перед Верховной Радой. Об этом сообщает The Guardian.
Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ответом президенту Владимиру Зеленскому, выступившему с исторической речью в Палате общин в марте.
Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала войны России в Украине.



Теги: Борис Джонсон, Верховная Рада, выступление
 
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