Последние новости раздела
- Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой10:00
- Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины10:00
- Во Франции огласили официальные итоги президентских выборов12:00
- В ООН создали команду для эвакуации жителей Мариуполя09:00
- Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя10:00
- Под Белгородом загорелся склад боеприпасов09:00
- Глава ООН предложил создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине17:00
- В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске10:00
- Во Франции начался второй тур президентских выборов13:00
- Генсек ООН договорился о встрече с Путиным09:00
Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой
03.05.2022 10:00
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит во вторник, 3 мая, перед Верховной Радой. Об этом сообщает The Guardian.
Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ответом президенту Владимиру Зеленскому, выступившему с исторической речью в Палате общин в марте.
Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала войны России в Украине.
Теги: Борис Джонсон, Верховная Рада, выступление
Читайте также:
- Наличный доллар продают по 8,20 грн
- Рада часть сел Донецкой и Луганской областей "оторвала" от оккупированных территорий и подчинила украинской власти
- Курс доллара на межбанке почти не поменялся
- Ахметов против Левочкина-Фирташа - раскол "Оппозиционного блока" неизбежен
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,98-7,99 грн за доллар
- У Верховній Раді пояснили, що чекає гривню після рішення МВФ
- На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса11:00
- 2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов09:00
- Сегодня планируется продолжение эвакуации из Мариуполя08:00
- Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе17:00
- Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп13:00
- На Донбассе украинские воины захватили в плен 7 "вагнеровцев"12:00
- На Луганщине рашисты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса10:00
- На Донбассе в течение 1 мая отбиты 10 атак врага09:00
- Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали08:00
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха14:00
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая17:00
- Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье15:00
- Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы13:00
- НБУ зафиксировал падение спроса на валюту в апреле12:00
- На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса11:00
- Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой10:00
- 2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов09:00
- Сегодня планируется продолжение эвакуации из Мариуполя08:00
- Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе17:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья
- На Донбассе украинские воины захватили в плен 7 "вагнеровцев"
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)
- Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области
- Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни