Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы

04.05.2022 13:00

В Австралии 3 мая были введены санкции против 110 человек, среди которых высокопоставленные чиновники "ЛНР" и "ДНР", а также депутаты парламента РФ. Об этом сообщает МИД Австралии.

По словам министра иностранных дел Марис Пейн, Австралия внесла санкции против 34 сепаратистов, которые занимают руководящие должности в "ДНР" и "ЛНР".

Под запрет попадают все финансовые операции с австралийскими контрагентами, операции с недвижимостью и прочее.

"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над частями Украины без санкции украинского правительства", - подчеркнула Пейн.

Она отметила, что страна также ввела санкции в отношении 76 членов нижней палаты парламента РФ, которые проголосовали за резолюцию, требующую от президента России Владимира Путина признания независимости "ЛНР" и "ДНР".

В целом с 24 февраля Австралия ввела санкции против 812 россиян.