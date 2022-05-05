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В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария

05.05.2022 12:00
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В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария

В Испании местные правоохранители задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с Офисом Генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.
Шарий подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (Государственная измена)
- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).



Теги: Испания, задержание, Анатолий Шарий
 
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