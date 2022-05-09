Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)

09.05.2022 17:00

Посла Рф в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок к памятнику советским солдатам в Варшаве, сообщает Укринформ.

Российский дипломат вынужден был уехать в сопровождении полиции.