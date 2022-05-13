Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина

13.05.2022 17:00

Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других лиц, которые, по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В опубликованных документах отмечается, что, помимо бывшей первой леди России, под санкции подпали, в частности, Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин.

Также в санкционный список внесены председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, председатель негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин.