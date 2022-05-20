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Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд

20.05.2022 08:00
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Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд

19 мая Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд. Заседание транслировал канал PBS NewsHour. Об этом сообщает "Европейская правда".
"За" проголосовали 86 сенаторов, "против" – 11. Теперь законопроект должен подписать президент США.
Пакет предусматривает почти 20 млрд долларов на Пентагон - на три миллиарда больше, чем первоначально попросил Белый дом, в том числе 6 млрд прямой помощи по безопасности и 9 млрд на пополнение складов оружия, которое направляется Пентагоном Украине.
Кроме того, в пакете 4 млрд долларов для Украины и других стран, на которые влияет война, для помощи по закупке оружия, 8,8 млрд прямой экономической поддержки для Украины, а также средства на возобновление работы посольства, документирование военных преступлений и меры по предотвращению утечки ядерного топлива.



Теги: Украина, США, помощь, сенат
 
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