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Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины
21.05.2022 17:00
Президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Документ для подписи Байдену привезли в Южную Корею, где он находится с визитом.
Средства будут распределены следующим образом:
- $6 млрд долларов на обучение, оборудование и вооружения военных;
- $8,7 млрд для пополнения запасов американского оружия;
- $3,9 млрд долларов США для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США;
- $5 млрд долларов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине;
- почти $9 млрд экономической помощи Киеву,
- около $900 млн для поддержки украинских беженцев.
Теги: Украина, помощь, Джо Байден
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