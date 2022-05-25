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Путин упростил получение российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей
25.05.2022 17:00
Президент страны-агрессора Путина подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС.
"Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины", - пишет издание.
Теги: Путин, Запорожская область, указ, гражданство, Херсонская область
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